Cagliari, ancora lavoro personalizzato per Luvumbo

A due giorni alla gara di Monza, il Cagliari ha proseguito la preparazione al match. Seduta di allenamento al Crai Sport Center. La prima parte del lavoro è stata svolta in palestra, dedicata allo sviluppo della forza esplosiva. Il gruppo si è poi trasferito in campo: attivazione con palla, a seguire sessione tattica in funzione della partita e prove su calci da fermo. A chiudere, sviluppi di gioco e conclusioni a rete. Personalizzato per Luvumbo e Kingstone, quest'ultimo deve smaltire un fastidio al ginocchio sinistro. A riposo Ciocci, per via di una contusione alla spalla sinistra. Domani, sabato 4 gennaio, allenamento al mattino.