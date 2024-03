Gravi problemi economici per Cafu: messa all'asta villa da 7 milioni

© Getty Images

Cafu nei guai per un debito di oltre 3 milioni di euro: come scrivono in Brasile l'ex difensore di Roma e Milan deve restituire ai creditori 17,7 milioni di reais brasiliani che corrispondono a circa 3,3 milioni di euro. Tutto parte nel 2019 col fallimento di Capi Penta International Player, società fondata una quindicina di anni prima per gestire la carriera di agenti e calciatori nel mondo del calcio. Il più pesante dei debiti di Cafu è verso una banca, il Banco Industrial, a cui deve 777.000 euro.