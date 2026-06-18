Buonfiglio: "Mancini ct? Ormai non mi sorprende più nulla"

18 Giu 2026 - 15:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Roberto Mancini © italyphotopress

Roberto Mancini © italyphotopress

"Mancini di nuovo ct? Non mi sorprenderebbe, ormai non mi sorprendo più di nulla. Mancini lo conosco bene, ogni tanto ci alleniamo insieme e lo vedo in forma". Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine della presentazione del rally di Roma in Campidoglio. Sul momento del calcio italiano ha invece detto: "Mi aspetto che dopo la vittoria della Ferrari anche il calcio ci dia delle gioie. È uno sport del popolo e quando il popolo gioisce noi siamo contenti". Della situazione calcio e Figc ha parlato anche il ministro per lo sport, Andrea Abodi, rispondendo a una domanda sulle parole del presidente dimissionario, Gabriele Gravina, che in un'intervista al Corriere dello Sport ha detto tra l'altro "il ministro non può dare patenti di dignità". "Guardo al futuro. Non sempre c'è reciprocità di sentimenti. Ma non ho mai dato patenti di dignità e di indegnità. Non voglio alimentare le polemiche", la replica di Abodi.

videovideo

Ultimi video

40:09
INTV INTEGRALE MONTERO PER SITO SRV

Montero: "Juve, punterei su Chiesa e Vlahovic. Giusto puntare su Carnevali"

01:34
DICH ABODI SU CALCIO ITALIANO DICH

Abodi: "Il calcio italiano ha tanti problemi, spero nel prossimo presidente"

03:14
DICH BUONFIGLIO CALCIO ITALIANO DICH

Buonfiglio: "Mancini ct? Ormai non mi sorprende più nulla"

02:22
Raimondi: "Mercato Juve, le novità su Cambiaso, Dibu e Vlahovic. Kean-Fiorentina, occhio alla Premier"

Raimondi: "Mercato Juve, le novità su Cambiaso, Dibu e Vlahovic. Kean-Fiorentina, occhio alla Premier"

04:06
Raimondi: "Milan, tre nomi dopo il no di Krösche. Per Leao un'unica proposta, ma con Amorim..."

Raimondi: "Milan, tre nomi dopo il no di Krösche. Per Leao un'unica proposta, ma con Amorim..."

01:56
Auguri a Fabio Capello

Auguri a Fabio Capello

01:34
Marrucci: "Chivu firma il rinnovo, Marotta incontra l'Atalanta per Palestra. E Camarda…"

Marrucci: "Chivu firma il rinnovo, Marotta incontra l'Atalanta per Palestra. E Camarda…"

00:10
MCH ARRIVO AUSILIO MCH

Ausilio è arrivato in sede: attesa per il rinnovo di Chivu

01:35
Lobotka pedina centrale

Lobotka pedina centrale

01:59
Milan, l'estate dei no

Milan, l'estate dei no

02:29
Juve, i voti di Montero

Juve, i voti di Montero

01:52
L'estate 2026 di Chivu

L'estate 2026 di Chivu

00:26
13 MCH CAMARDA IN SEDE... INTER 18/06 MCH

Camarda avvistato nella sede... dell'Inter

00:30
MCH USCITA RONALDO IN MIXED ZONE MCH

Ronaldo, serata no ai Mondiali: CR7 è arrabbiato, le immagini

01:57
13 SRV COMPLEANNO CAPELLO ok ok

Auguri Mister! Fabio Capello compie 80 anni

40:09
INTV INTEGRALE MONTERO PER SITO SRV

Montero: "Juve, punterei su Chiesa e Vlahovic. Giusto puntare su Carnevali"

I più visti di Calcio

Milan, i grandi dubbi su Amorim

Milan, i grandi dubbi su Amorim

DICH ZANETTI SU ARGENTINA, MONDIALE E INTER DICH

Zanetti: "Inter e Napoli per lo scudetto? E' ancora presto"

MCH FESTEGGIAMENTI TIFOSI CAPO VERDE MCH

Capo Verde fa la storia contro la Spagna e in patria scoppia la festa

MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

Amorim al Milan: Leao che fine fa?

Amorim al Milan: Leao che fine fa?

INTV INTEGRALE MONTERO PER SITO SRV

Montero: "Juve, punterei su Chiesa e Vlahovic. Giusto puntare su Carnevali"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Roberto Mancini
15:37
Buonfiglio: "Mancini ct? Ormai non mi sorprende più nulla"
11:54
Figc, Abete lancia la sfida alla presidenza: "Incentivi a chi fa giocare gli italiani". E sul ct...
07:30
Inchiesta arbitri: Ascione affiancato (e poi sostituito) da un nuovo procuratore, il motivo
23:19
Milan, senti Scaroni: "Amorim? Confido nel tocco magico di Cardinale"
19:59
Francia, calcio in lutto: è morto a 58 anni Eric Roy, allenatore del Brest