Buonfiglio: "Mancini ct? Ormai non mi sorprende più nulla"

"Mancini di nuovo ct? Non mi sorprenderebbe, ormai non mi sorprendo più di nulla. Mancini lo conosco bene, ogni tanto ci alleniamo insieme e lo vedo in forma". Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine della presentazione del rally di Roma in Campidoglio. Sul momento del calcio italiano ha invece detto: "Mi aspetto che dopo la vittoria della Ferrari anche il calcio ci dia delle gioie. È uno sport del popolo e quando il popolo gioisce noi siamo contenti". Della situazione calcio e Figc ha parlato anche il ministro per lo sport, Andrea Abodi, rispondendo a una domanda sulle parole del presidente dimissionario, Gabriele Gravina, che in un'intervista al Corriere dello Sport ha detto tra l'altro "il ministro non può dare patenti di dignità". "Guardo al futuro. Non sempre c'è reciprocità di sentimenti. Ma non ho mai dato patenti di dignità e di indegnità. Non voglio alimentare le polemiche", la replica di Abodi.