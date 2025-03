Bundesliga: vittorie per Dortmund e Mainz, Lipsia ko

Prosegue l'ottimo momento del Mainz, che supera 2-1 in trasferta il Lipsia nel match valido per la 24/a giornata di Bundesliga e ottiene la terza vittoria consecutiva, salendo al quarto posto in classifica. Simons illude i padroni di casa, nella ripresa gli ospiti ribaltano la partita in pochi minuti con le reti di Amiri al 7' e Burkardt al 13'. Risale anche il Borussia Dortmund, che passa 2-0 in casa del St. Pauli grazie ai gol di Guirassy al 5' della ripresa e di Adeyemi al 13'. La doppietta di Wimmer permette al Wolfsburg di restare in scia alla zona coppe (2-1 al Werder Brema), sorride anche il Borussia Monchengladbach che travolge 3-0 l'Heidenheim (doppietta di Hack e gol di Ngoumou). In coda scatto salvezza dell'Hoffenheim che regola 1-0 il Bochum con il sigillo di Bischof.