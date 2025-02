Bundesliga: tifosi Eintracht Francoforte ricercati, polizia pubblica le foto

Circa 15 mesi dopo i gravi disordini verificatisi durante la partita di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Stoccarda, la procura e la polizia hanno avviato un'operazione per la cattura di un gruppo di ultrà individuato tra i responsabili delle violenze. Le autorità hanno pubblicato le foto di 29 sospettati e sperano di utilizzare questo metodo per scoprire l'identità dei tifosi dell'Eintracht che sarebbero coinvolti negli scontri del novembre 2023. Da oggi sul sito web della polizia di Francoforte sono disponibili le foto di 29 tifosi dell'Eintracht, indagati per grave violazione della quiete pubblica. Prima e durante la partita contro lo Stoccarda, i tifosi del Francoforte hanno avuto uno scontro con la polizia, nel quale, secondo le autorità, sono rimaste ferite più di 200 persone. Secondo il rapporto della polizia, i tifosi hanno lanciato contro gli agenti di sicurezza transenne, estintori, bidoni della spazzatura e fuochi d'artificio. Dopo la partita è stata istituita una commissione speciale composta da 50 membri, la Soko 2511. Sono state avviate 93 indagini, ma finora non è stata formulata alcuna accusa. l'Eintracht si è espresso criticamente riguardo alla diffusione dell immagini dei tifosi ricercati. "Il principio di proporzionalità deve soddisfare i massimi standard per ogni singolo caso", ha affermato il membro del consiglio direttivo Philipp Reschke, spiegando che l'Eintracht valuterà se questo principio è stato rispettato "perché è probabile che i casi finiscano sulle nostre scrivanie come divieti di ingresso negli stadi". Finora l'Eintracht ha emesso 65 divieti di accesso allo stadio in relazione alla partita di Stoccarda, dieci dei quali sono stati sospesi. Altri dieci casi sono ancora pendenti. Se riconosciuti colpevoli di violazione particolarmente grave della pace, gli imputati rischiano fino a 10 anni di carcere.