Bundesliga: il Borussia Dortmund cade contro il Wolfsburg

Sorpresa nel turno infrasettimanale valido per la quattordicesima giornata di Bundesliga: il Borussia Dortmund cade 2-0 in casa del Wolfsburg. Alla Volkswagen Arena va in scena una gara intensa con numerose occasioni da entrambe le parti. A risolvere il match per i biancoverdi una rete per tempo: sblocca la gara con un colpo di testa al 6’ l’attaccante olandese Micky van de Ven, raddoppia Lukas Nmecha nei minuti di recupero (92’).