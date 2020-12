Bundesliga: il Bayer Leverkusen è secondo, 3-0 allo Schalke

GERMANIA

Il Bayer Leverkusen batte 3-0 lo Schalke e vola al secondo posto in Bundesliga con 22 punti, a -1 dal Bayern Monaco. Alla Veltins Arena, decidono l'autorete di Thiaw (10') e i gol di Baumgartlinger (67’) e Schick (78’), con i padroni di casa, che sbagliano anche un rigore con Skrzybski, sempre più ultimi a quota 3. Successo in trasferta anche per lo Stoccarda, che vince 2-1 sul campo del Werder Brema: decide la doppietta di Wamangituka.

SCHALKE-BAYER LEVERKUSEN 0-3

Il Leverkusen continua a macinare punti e risultati: sesta vittoria nelle ultime sette partite di Bundesliga, unica squadra imbattuta in campionato. Numeri che giustificano il secondo posto delle aspirine, ora a -1 dal Bayern Monaco. La formazione di Bosz parte forte, e al 10' è già in vantaggio: da calcio d'angolo, Thiaw realizza una sfortunata autorete di testa. Quattro minuti dopo, Schick si divora il 2-0 a pochi passi da Langer. Al 32', lo Schalke prova a reagire, ma la rete di Boujellab viene annullata per fuorigioco di Uth. Nella ripresa, al 66', Langer è miracoloso nel deviare in angolo il diagonale destro di Baumgartlinger, che si riscatta però di testa sul corner successivo firmando il 2-0. I padroni di casa hanno subito l'occasione di rientrare in partita con il rigore assegnato per fallo di Sinkgraven su Serdar, ma Skrzybski si fa ipnotizzare da Hradecky. Il Leverkusen, allora, chiude la partita al 78' con Schick, che con il sinistro in area non sbaglia e fa 3-0. Il Bayer Leverkusen vince la sua quarta partita di fila in trasferta e mette pressione ai campioni di Germania e d'Europa in carica. Crisi nera, invece, per lo Schalke, sempre più ultimo con soli tre punti e con una vittoria che manca addirittura dal 17 gennaio.

WERDER BREMA-STOCCARDA 1-2

Colpo esterno dello Stoccarda, che si porta a -2 dalla zona Europa battendo 2-1 il Werder Brema. La partita si sblocca al 31': Chong stende Endo in area e Wamangituka, dal dischetto, spiazza Pavlenka. Nella ripresa, gli ospiti vanno ancora vicini al raddoppio con Sosa e Forster, con il 2-0 che arriva soltanto al 91': ancora Wamangituka approfitta di un clamoroso errore di incomprensione tra Toprak e Pavlenka e, a porta vuota, firma la doppietta. Inutile il colpo di testa all'ultima azione di Selke: finisce 2-1 per lo Stoccarda, che torna a vincere dopo cinque partite e sale a quota 14, a -2 da Union Berlino e Borussia Monchengladbach. Seconda sconfitta di fila, invece, per il Werder Brema, che resta a 11 punti.