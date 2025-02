Buffon: "Scudetto Atalanta sarebbe storia bellissima"

"Atalanta scudettata? Sarebbe una storia di sport bellissima, ma non sarebbe una sorpresona, se conseguisse un simile risultato sarebbe il figlio e il risultato di una programmazione da dieci anni a questa parte. Tutte le componenti hanno trovato sintonia e armonia che li fanno pensare in grande. Ricordiamo che l'anno scorso l'Atalanta ha vinto l'Europa League che non si vinceva dal mio Parma, un risultato enorme". Così Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale in un incontro con la stampa con il ct Luciano Spalletti nella tenuta del tecnico a Montaione.