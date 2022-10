Buffon: "Juventus? Allegri troverà una soluzione. Donnarumma miglior portiere della Nazionale"

L'INTERVISTA

Il capitano del Parma, al Salone d'Onore del Coni, su Dybala: "Speriamo possa riprendersi per il Mondiale". E su Euro 2024: "Girone alla portata dell'Italia"

Gianluigi Buffon lo ha definito "un campionato bellissimo". Il capitano e portiere del Parma, premiato al Salone d'Onore del Coni durante la cerimonia di consegna dei Premi Scopigno e Pulici, ha parlato soprattutto di Atalanta e Napoli: "Sono due realtà che si stanno imponendo in modo meritato e prepotente, oltre alla conferma di un grande Milan". Sulla situazione burrascosa della Juventus, invece, Buffon ha usato parole d'incoraggiamento: "La Juve sta avendo qualche difficoltà, ma come dice Allegri molto dipende dalle assenze importanti. Meglio aspettare che si giochino le altre partite e credo che il mister riuscirà a trovare il bandolo della matassa". E con una previsione che fa da monito, l'ex portiere bianconero conclude: "I ragazzi si toglieranno le soddisfazioni che meritano".

Zero rivalità tra Buffon e Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale. Il campione ha infatti ribadito: "Siamo in buonissime mani, sta facendo un percorso eccezionale. Ha delle qualità fuori dal comune, credo sia il miglior portiere che potesse prendere il mio posto". E sull'infortunio dell'ex compagno Dybala, oggi attaccante della Roma, il capitano toscano ha commentato: "A Paulo posso solo fare un grande complimento per quello che sta facendo. Sulle sue qualità nessuno ha dubbi, sono sicuro che avesse bisogno di una sfida e ha scelto con la Roma la più bella. È felicissimo per quello che sta dando e sta ricevendo, ora speriamo possa riprendersi per il Mondiale perché è giusto che uno come lui ci sia".

Proprio quel Mondiale che l'Italia salterà per la seconda volta. "Da italiano e da tifoso fa male non vederla giocare di nuovo: non solo a me, ma soprattutto ai giocatori e a chi è chiamato in causa", ha ammesso Buffon. E sul sorteggio per le qualificazioni a Euro 2024: "È alla portata dell'Italia, passano in due ma resta comunque un girone da rispettare".

Non mancano neanche le considerazioni sul Parma, dove Buffon è approdato a partire dall'anno scorso: "Siamo una squadra seria, in ascesa e che sta prendendo consapevolezza della sua forza non irrilevante". E poi ha aggiunto: "Se riusciamo a proseguire su questo cammino, possiamo toglierci delle soddisfazioni".