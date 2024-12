"L'effetto Atalanta fa bene a tutti: non sono sorpreso perché nel pallone come nella vita non si improvvisa niente se vuoi arrivare a certi livelli". Così il portiere campione del mondo nel 2006 Gianluigi Buffon, in un'intervista a La Stampa. "La società della famiglia Percassi è un progetto lungimirante in piedi da un bel po'", ha aggiunto Buffon.