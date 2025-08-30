Bufera in Camerun su Eto'o: accusato di corruzione e frode

Sembra essere sempre più discendente la parabola dell'ex fenomeno Samuel Eto'o. Dopo aver compiuto gesta memorabili sul campo di calcio, il campione ex Barcellona e Inter si è messo dietro la scrivania diventando nel 2021 presidente delle Federcalcio del Camerun. Ma poi sono arrivati i primi guai: nel 2024 la sospensione ad opera della Fifa per comportamento scorretto durante i Mondiali Femminili Under 20, quando Eto'o si era reso protagonista di gesti e azioni mai resi noti ma che gli sono valsi una pesante sanzione.