Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
L'EX CAMPIONE

Bufera in Camerun su Eto'o: accusato di corruzione e frode

L'ex giocatore di Barcellona e Inter al momento è presidente della Federcalcio del Camerun

30 Ago 2025 - 16:42

Sembra essere sempre più discendente la parabola dell'ex fenomeno Samuel Eto'o. Dopo aver compiuto gesta memorabili sul campo di calcio, il campione ex Barcellona e Inter si è messo dietro la scrivania diventando nel 2021 presidente delle Federcalcio del Camerun. Ma poi sono arrivati i primi guai: nel 2024 la sospensione ad opera della Fifa per comportamento scorretto durante i Mondiali Femminili Under 20, quando Eto'o si era reso protagonista di gesti e azioni mai resi noti ma che gli sono valsi una pesante sanzione.

Ora, le accuse di corruzione e frode da parte di alcuni esponenti della federcalcio camerunense, che hanno avviato una serie di azioni legali a livello nazionale e internazionale. In particolare, si contesta a Eto'o il presunto dirottamento nelle proprie tasche di circa 1,5 milioni di dollari provenienti da amichevoli internazionali contro Messico, Russia e Corea. Poi, tra le accuse anche i rapporti poco chiari con una società di scommesse, attraverso la quale avrebbe organizzato combine e manipolato alcuni risultati.

Leggi anche

Partite truccate, minacce fisiche e non solo: gravi accuse per Eto'o in patria

Infine, è tornata alla luce una condanna per frode fiscale del 2022 in Spagna (poi sospesa) oltre a casi di pressioni sui risultati di alcune partite del campionato camerunense. La class action contro Eto'o chiede quindi "di salvare la governance del calcio camerunese e restituirle i valori di integrità e fair play". Eto'o, che ha vinto tante battaglie sul campo di calcio, è ora atteso da una sfida molto più difficile. 

eto'o

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:53
DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

03:05
DICH PIOLI PRE TORINO DICH

Fiorentina, Pioli: "Torino avversario determinato, ma vogliamo vincere"

00:54
DICH CHIVU SU CALHA DICH

Chivu: "Calha giocatore importante, è tornato motivato"

00:55
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Il posto si conquista in allenamento. E' la meritocrazia"

02:23
DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

01:33
Parma, esordio in casa

Parma, esordio in casa

01:15
È un Como tutto "paz"

È un Como tutto "paz"

01:51
Gasp, stoccata a Sancho

Gasp, stoccata a Sancho

01:59
Conte non vuole Cali

Conte non vuole Cali

01:18
Cagliari a casa Maradona

Cagliari a casa Maradona

01:14
Gattuso verso il debutto

Gattuso verso il debutto: le convocazioni "Mondiali"

01:15
Domani Inter-Udinese

Domani Inter-Udinese: le scelte di Chivu

01:37
Tudor, dal Genoa al Genoa

Tudor dal Genoa al Genoa: un amarcord di 5 mesi

01:44
La svolta secondo Allegri

La svolta secondo Allegri: "Umiltà e attenzione"

01:18
DICH JURIC PRE PARMA DICH

Juric: "Dare continuità e far meglio"

01:53
DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

I più visti di Calcio

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:37
Verratti a Pescara per seguire la squadra
16:58
Fiorentina, Pioli: "Troveremo un Torino ferito, dobbiamo cercare imporre nostro gioco"
16:56
Pioli sulla Conference League: "Sorteggio ostico ma noi siamo la Fiorentina"
16:35
Nottingham Forest, Savona: "Molto emozionato, darò tutto me stesso"
15:42
Baroni: "Serve un altro Torino, noi in debito con tifosi"