Eto'o nel mirino in patria: è accusato di partite truccate, minacce fisiche e incitamento alla violenza

NUOVE POLEMICHE

L'ex attaccante sarebbe già sotto indagine da parte della federcalcio africana: ai Mondiali in Qatar ha avuto un grande alterco con un giornalista algerino

© Getty Images Partite truccate, abuso di potere, minacce fisiche, incitamento alla violenza e diffusione di false informazioni in Camerun. Sono alcune delle accuse rivolte a Samuel Eto'o, ex campione di Inter e Barcellona e da due anni presidente della federcalcio del Camerun. A scriverlo è The Athletic, affidabile portale estero, che avrebbe consultato messaggi, e-mail, lettere e registrazioni audio WhatsApp consegnate dall'ex vicepresidente della Fecafoot, Henry Njalla Quan Junior, al Comitato Esecutivo della Fifa. La federazione calcistica africana ha già aperto un'indagine.

Importante sottolineare come il dossier presentato da tale Henry Njalla Quan Junior sia tutto da provare: secondo quest'ultimo ci sarebbe in ballo la gara tra Njalla Quan Sports Academy (NQSA) e Kumba City, definita truccata con lo stesso Eto'o che avrebbe fornito indicazioni agli arbitri su come comportarsi. Il match in questione era valido come andata di una semifinale della terza divisione del Camerun. Ricordiamo che Eto'o, nel giugno del 2022, è stato condannato a 22 mesi di reclusione con sospensione della pena e multato di 1,4 milioni di sterline (1,7 milioni di dollari) dopo essersi dichiarato colpevole di un'accusa di frode fiscale legata ai suoi diritti di immagine quando giocava in Spagna. Ai recenti Mondiali in Qatar inoltre, il classe 1981 ha avuto un grande alterco con un giornalista algerino.