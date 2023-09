Brutta tegola per la Fiorentina: lesione al legamento crociato destro per Dodo 

Il clima di gioia per il successo sull'Udinese si è spento improvvisamente in casa Fiorentina. Il match della "Dacia Arena" ha lasciato un importante strascico sull'undici di Vincenzo Italiano che dovrà far a meno per diversi mesi di Domilson Cordeiro dos Santos, meglio noto con il nome d'arte di Dodo. Il calciatore brasiliano ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro che lo costringerà a sottoporsi a un'operazione chirurgica.