Bruno Conti lascia la Roma dopo 53 anni e scoppia a piangere: "Adesso mi godo la famiglia"

In un evento organizzato nel suo circolo sportivo, Conti, 71 anni, ha preso la parola al microfono davanti ai presenti e si è commosso: "Grazie a tutti, per ogni cosa c'è un inizio e una fine. Oggi andando via da Trigoria, togliendo le cose dal mio ufficio, c'è stata tanta emozione, anche con tutti i dipendenti che erano presenti. Ho deciso questo perché a 71 anni siamo un po' vecchi e voglio godermi un po' la mia salute, mia moglie, la mia famiglia", ha concluso Conti con la voce rotta dall'emozione.