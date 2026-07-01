Bruno Conti lascia la Roma dopo 53 anni e scoppia a piangere: "Adesso mi godo la famiglia"

01 Lug 2026 - 11:08
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Cinquantatre anni dopo lo sbarco in giallorosso, Bruno Conti saluta la Roma. Con il 30 giugno e la fine della stagione sportiva 2025/26, l'ex attaccante chiude ufficialmente la sua lunga militanza con il club, prima da giocatore e poi da dirigente per la prima squadra e per il settore giovanile. 

In un evento organizzato nel suo circolo sportivo, Conti, 71 anni, ha preso la parola al microfono davanti ai presenti e si è commosso: "Grazie a tutti, per ogni cosa c'è un inizio e una fine. Oggi andando via da Trigoria, togliendo le cose dal mio ufficio, c'è stata tanta emozione, anche con tutti i dipendenti che erano presenti. Ho deciso questo perché a 71 anni siamo un po' vecchi e voglio godermi un po' la mia salute, mia moglie, la mia famiglia", ha concluso Conti con la voce rotta dall'emozione.

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