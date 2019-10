Balotelli, com'è dura tornare in Serie A: finora un solo gol in campionato

Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova avventura di Mario Balotelli in Serie A con la maglia del Brescia. Un solo gol finora (a Napoli e inutile ai fini del risultato) in cinque partite giocate (le prime quattro giornate ha scontato la squalifica rimediata ai tempi del Nizza) e prestazioni al di sotto delle aspettative per un giocatore che sogna ancora di convincere Roberto Mancini per un posto in Nazionale a Euro 2020.