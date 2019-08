"Affronteremo il Milan in difficoltà, mentre noi abbiamo la testa più libera? Onestamente non credo a questo tipo di semplificazioni. Credo invece nella necessità di pensare soltanto a noi stessi dopo una vittoria che deve darci ancora piu' senso di responsabilità". Così l'allenatore del Brescia Eugenio Corini alla vigilia della partita contro il Milan dove le rondinelle non devono solo affrontare la squadra di Marco Giampaolo, ma anche un potenziale effetto "San Siro" visto che la maggior parte dei giocatori è ai primi passi in serie A: "So l'effetto che quello stadio dà, ma ai miei ragazzi ho detto di pensare soltanto alla fortuna che hanno di poter giocare lì e al fatto che se lo sono meritato". Se Balotelli non fosse stato squalificato, sarebbe stata la sua partita dell'ex. A proposito dell'attaccante Corini sottolinea che "Mario lavora per trovare la miglior condizione e lo aspettiamo. Conoscete comunque il mio pensiero: tutti i giocatori che entrano nel gruppo per me sono uguali per cui lo allenero' e lo valuterò sempre sullo stesso piano degli altri".