Brasile: il mitico Maracana sarà intitolato a O Rei Pelè

I deputati dell'Assemblea legislativa dello stato di Rio de Janeiro hanno approvato, in regime d'urgenza, il progetto di legge per il cambio del nome ufficiale dello stadio Maracana da 'Mário Filho' a 'Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelè'. Il progetto di legge ha bisogno del via libera del governatore in carica, Claudio Castro, per diventare legge ed è stato approvato con un voto simbolico.