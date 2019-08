L'attaccante brasiliano Gabriel Jesus è stato sospeso per due mesi dalla Conmebol, la Confederazione calcistica sudamericana, in seguito all'espulsione rimediata durante la Coppa America vinta dalla Selecao a luglio. Lo ha annunciato la Confererazione. Nella trionfale finale contro il Perù (3-1), il 22enne giocatore del Manchester City ha segnato il secondo gol prima di essere espulso a 20 minuti dalla fine dei tempi regolamentari per doppio giallo. Aveva quindi protestato vivacemente, mimando gesti osceni con le mani, calciando rabbiosamente una bottiglietta d'acqua e spintonato la cabina Var, lasciando il campo in lacrime. A Gabriel Jesus è stata inflitta anche una multa di 30.000 dollari. L'attaccante salterà le amichevoli del Brasile alla fine dell'anno, ma sarà comunque disponibile a marzo per l'inizio delle qualificazioni per il Mondiale 2022 in Qatar.