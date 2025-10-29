Brambilla: "Il morale non era buono, ma sono ragazzi forti e con tanta esperienza"

Massimo Brambilla, l'allenatore ad interim della Juventus, ha commentato la vittoria contro l'Udinese: "Io ho fatto un allenamento e sono stato due giorni con la squadra. Ho cercato di trasmettere fiducia e di tranquillizzare i ragazzi, sono giocatori forti ed esperti e hanno meritato la vittoria. Il gol di Zaniolo, a fine primo tempo, poteva rovinare la serata. Siamo poi rientrati in campo bene e hanno meritato. Yildiz? Kenan è un giocatore di talento e, come tale, bisogna lasciarli liberi di trovare lo spazio che cercano. L'ho avuto nell'Under 23 e il suo spazio in campo è il sinistro per rientrare. Ha un talento davvero importante. Quando c'è un cambio di allenatore, il periodo è sicuramente complicato. Il morale non era buono, ma sono ragazzi forti con tanta esperienza; si dovevano concentrare sulla partita, la qualità è presente e devono tirarla fuori in campo. C'è tanta soddisfazione, negli occhi dei ragazzi si vedeva contentezza e io la condivido. Io lavoro per la società, oggi abbiamo vissuto un'atmosfera particolare. Poi il pubblico si è fatto trascinare dal successo. La prima cosa da capire era la condizione fisica della squadra. Con lo staff, abbiamo deciso la squadra migliore da mettere in campo e la strategia da usare. Il gol iniziale ci ha avvantaggiato, poi quello subito prima dell'intervallo poteva creare problemi. I ragazzi sono stati bravi".