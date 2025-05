Braida: "Milan? Pronto a dare mano, esperienza non si compra"

"Io nuovo direttore sportivo al Milan? Io il Milan ce l'ho nel cuore: vedere il Milan in difficili acque mi dispiace, potessi aiutarlo lo farei. Ho fatto errori ma un po' di esperienza ce l'ho e questa non si compra. Sempre Forza Milan". Così Ariedo Braida, ex direttore sportivo e generale del Milan, intervenuto a 'La Politica nel Pallone' su Radio Gr Parlamento. "E' stato un campionato altalenante, pareva che il Milan potesse tornare in pista, ma nel momento cruciale non ha fatto quel salto quindi è stata un'annata da dimenticare - ha aggiunto - gli auguro di vincere la Coppa Italia che è un buon trofeo. Ma nel campionato non è riuscito ad essere competitivo. Anche se ha un'ottima squadra che a mio avviso però va perfezionata. Il prossimo anno con accorgimenti intelligenti si possono fare cose interessanti". E sulla retrocessione del Monza, Braida ha concluso: "Può capitare un'annata storta, anche a un grande dirigente come Galliani. La scomparsa di Berlusconi si è fatta sentire, perché lui era unico. Ho giocato e fatto il direttore sportivo nel Monza, il mio inizio è stato lì, quindi mi dispiace e auguro al club di tornare in Serie A".