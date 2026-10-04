Bove: "Voglio vivere di calcio: per questo ho sempre voluto tornare in campo"

04 Ott 2026 - 12:00
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Edoardo Bove © instagram

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Edoardo Bove, centrocampista del Watford, è tornato a parlare dello scorso 1 dicembre 2024 quando collassò in campo per un malore: "Non ricordo nulla di quel momento, mi sono svegliato in ospedale senza ricordi. Sono dovuto stare lontano dal campo per un po' e allora ho dovuto trovare cose da fare, come per esempio il documentario sulla mia vita (che uscirà a breve, ndr): davanti alla telecamera ho tirato fuori le mie emozioni, per uno introverso come me è stato più facile che parlare con la mia famiglia. Non voglio essere un modello, ho dato il permesso alle telecamere di entrare nella mia vita privata è solo per far vedere che difficoltà può vivere un ragazzo".

L'ex centrocampista della Fiorentina, al Festival di Trento, ha aggiunto: "Ho sempre coltivato il sogno di tornare a giocare. Il calcio è una mia grandissima passione. Volevo e voglio vivere di questo".

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