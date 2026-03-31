Altra serataccia per Bastoni: la dura legge di Turpin colpisce ancora
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Al 41esimo del primo tempo cambia Bosnia-Italia. I padroni di casa recuperano palla sulla trequarti azzurra da un rinvio errato, e corto, di Donnarumma. Il pallone viene intercettato da Demirovic che di prima, di testa, manda in profondità Memic che aggira Mancini alle spalle. L'esterno bosniaco così si invola verso la porta degli azzurri. Bastoni, ultimo uomo, è costretto a stenderlo sul limite sinistro dell'area di rigore per non lasciarlo a tu per tu con Gigio. Turpin non ha dubbi: cartellino rosso diretto.
Non è del tutto chiaro se il tocco dell'esterno bosniaco fosse diretto verso la porta (uno dei requisiti per l'espulsione diretta) ma la sensazione è che la scelta del fischietto francese sia corretta, tanto che in campo i giocatori dell'Italia non hanno protestato molto, Bastoni in primis. Un aspetto, quello del metro di giudizio dell'arbitro, che forse era stato preparato anche prima di questa partita: Turpin è famoso per essere un direttore di gara dal cartellino facile. I dati in carriera non lasciano spazio all'interpretazione: 175 i giocatori cacciati (48 con un rosso diretto, 127 per doppia ammonizione) in 663 partite dirette. Sono invece 2121 i gialli sventolati.