Bosnia-Italia, applausi dei tifosi bosniaci all'inno azzurro
Grande gesto di fair play dei tifosi bosniaci quando lo speaker ha annunciato le formazioni. Gli spettatori del Bilino Polje di Zenica, dove si gioca Bosnia-Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali, hanno applaudito Donnarumma e compagni, riservando l'applauso più caloroso al ct Rino Gattuso. Un gesto di ammirazione per giocatori noti a livello internazionale, ma anche una risposta al capitano bosniaco Edin Dzeko che aveva chiesto di alzarsi in piedi durante l'inno di Mameli, come riconoscimento per l'amichevole del 1996: gli azzurri furono i primi a giocare in Bosnia dopo la guerra e vinse la giovanissima nazionale balcanica 2-1, in quello che fu l'ultimo atto della gestione Sacchi. E in effetti, durante l'inno di Mameli, i tifosi si sono alzati e dalle tribune non si è sentito un fischio. Al termine è scattato un fragoroso applauso. Poi, bandiere e sciarpe al vento per l'inno della Bosnia. E alla fine dell'inno dei padroni di casa alcuni palazzi alle spalle dello stadio si sono illuminati con fuochi e fumogeni.