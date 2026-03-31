Bosnia-Italia, applausi dei tifosi bosniaci all'inno azzurro

31 Mar 2026 - 20:56

Grande gesto di fair play dei tifosi bosniaci quando lo speaker ha annunciato le formazioni. Gli spettatori del Bilino Polje di Zenica, dove si gioca Bosnia-Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali, hanno applaudito Donnarumma e compagni, riservando l'applauso più caloroso al ct Rino Gattuso. Un gesto di ammirazione per giocatori noti a livello internazionale, ma anche una risposta al capitano bosniaco Edin Dzeko che aveva chiesto di alzarsi in piedi durante l'inno di Mameli, come riconoscimento per l'amichevole del 1996: gli azzurri furono i primi a giocare in Bosnia dopo la guerra e vinse la giovanissima nazionale balcanica 2-1, in quello che fu l'ultimo atto della gestione Sacchi. E in effetti, durante l'inno di Mameli, i tifosi si sono alzati e dalle tribune non si è sentito un fischio. Al termine è scattato un fragoroso applauso. Poi, bandiere e sciarpe al vento per l'inno della Bosnia. E alla fine dell'inno dei padroni di casa alcuni palazzi alle spalle dello stadio si sono illuminati con fuochi e fumogeni.

Ultimi video

02:37
Gli azzurri nel 2014

Gli azzurri nel 2014

09:20
VIDEO VERON LAZIO STYLE MCH

Veron: "Alla Lazio ho ricordi bellissimi"

04:24
MCH PULLMAN BOSNIA MCH

La Bosnia è pronta: il pullman raggiunge lo stadio di Zenica fra gli applausi

01:40
MCH ARRIVO STADIO PULLMAN ITALIA MCH

A Zenica fumogeni, cori e qualche fischio: così l'Italia arriva allo stadio"

00:44
MCH PULLMAN ITALIA MCH

Il pullman degli azzurri lascia l'hotel e si dirige verso lo stadio

01:33
De Zerbi torna in Premier

De Zerbi torna in Premier

01:58
Mondiali, ultimi verdetti

Mondiali, ultimi verdetti

01:39
Callegari: "La Bosnia non è solo Dzeko"

Callegari: "La Bosnia non è solo Dzeko"

02:23
Dzeko, l'Italia nel cuore

Dzeko, l'Italia nel cuore

01:41
Juve, tormentone Vlahovic

Juve, tormentone Vlahovic

01:34
Napoi-Lukaku: tensione

Napoli-Lukaku: tensione

01:49
Il Milan cerca Pulisic

Il Milan cerca Pulisic

01:33
Milan, oggi ancora riposo

Milan, oggi ancora riposo

02:46
Inter-Roma e due leggende

Inter-Roma e due leggende

01:32
Lautaro contro Malen

Lautaro contro Malen

02:37
Gli azzurri nel 2014

Gli azzurri nel 2014

I più visti di Calcio

DICH DIMARCO SCUSE DICH

Dimarco e l'esultanza: "Poco rispettoso essere ripreso"

Barça carico su Bastoni

Barça carico su Bastoni

Napoi-Lukaku: tensione

Napoli-Lukaku: tensione

SRV RULLO BOSNIA VIGILIA ITALIA ATMOSFERA-CLIMA-TIFOSI 30/3 SRV

Ambiente e tifosi: scopriamo come la Bosnia aspetta l'Italia

DICH GATTUSO PRE BOSNIA SU SPIRITO PER SITO 30/3 DICH

Gattuso e il sogno Mondiale: "La cosa che conta di più, per me, è il giusto spirito"

Napoli, caso Lukaku

Napoli, scoppia il caso Lukaku

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:00
Lecce: Banda in gruppo, differenziato per Coulibaly, Sottil e Veiga
21:59
Dramma in Croazia U21-Turchia U21-: il ct turco Korkmaz crolla a terra dopo un malore
21:54
Altra serataccia per Bastoni: la dura legge di Turpin colpisce ancora
21:50
Federazione Iran: "Sulla partecipazione al Mondiale ci atterremo a decisione Fifa"
21:20
Capolavoro Pavlovic: segna in rovesciata con la Serbia