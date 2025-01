Bonucci alla maratona di Londra

"È di sfide che è fatta la vita. E così lo è anche per lo sport". Con queste parole in un post su Instagram e una foto mentre corre sul lungo Po nel parco del Valentino a Torino, con Superga sullo sfondo, Leonardo Bonucci ha annunciato la sua partecipazione alla prossima Maratona di Londra. Dopo essersi cimentato nella mezza maratona a Torino, l'ex difensore della Juve e della Nazionale punta alla distanza regina della corsa. "L'obiettivo e la sfida si uniscono in questo momento della mia vita per fare qualcosa che mai, prima di ora, avrei pensato di affrontare. Voglio portare la mia mente e il mio corpo fuori dalla comfort zone", ha scritto Bonutti. "Correre significa dedizione, costanza, resilienza, sacrificio, preparazione. Ed è con questi valori che ho cominciato a preparare già da mesi la London Marathon del 27 Aprile", ha rivelato. Quindi nel chiudere il suo post una citazione di 'juventiniana memoria' che richiama le parole dello storico presidente Giampiero Boniperti. "È una sfida con me stesso e voglio raggiungere l'obiettivo di tagliare quel traguardo. Correre non è importante ma è l'unica cosa che conta", ha concluso Bonucci.