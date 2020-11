Serie A, Bologna-Crotone 1-0: decide tutto un gol di Soriano

BOLOGNA-CROTONE 1-0

Nella nona giornata di Serie A il Bologna batte il Crotone 1-0 e conquista tre punti pesanti per la classifica. Al termine di un primo tempo equilibrato e ben giocato dagli uomini di Stroppa, la squadra di Mihajlovic sblocca la partita con un colpo di testa in mischia di Soriano (47') e indirizza la gara. Forte del vantaggio, infatti, nella ripresa il Bologna controlla il match e blinda il risultato. Crotone sempre ultimo a 2 punti. Bologna, col Crotone basta Soriano Getty Images

LA PARTITA

Dopo l'amara eliminazione dalla Coppa Italia, Mihajlovic sceglie la continuità per la delicata "sfida-salvezza" col Crotone e si affida ancora a Orsolini, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio. Senza Cigarini e Benali, Stroppa ridisegna invece il centrocampo e si presenta a Bologna con Petriccione in cabina di regia e Molina e Vulic ai suoi lati. Alto e aggressivo, il Crotone parte forte. Messias spaventa subito Skorupski, poi il Bologna prova a prendere in mano la gara col possesso e guadagna metri. Largo e rapido a spingere, Orsolini impegna Cordaz, poi alza bandiera bianca per un problema muscolare e lascia il posto a Sansone. Cambio che non modifica l'assetto tattico di Mihajlovic e nemmeno il tema del match.

Con tanti uomini in mediana e poco spazio per le imbucate la gara resta bloccata. Coraggioso e ordinato, il Crotone si chiude bene e riparte con tanti uomini spingendo sugli esterni. Il Bologna invece palleggia allargando la manovra e appoggiandosi a Palacio. Da una parte De Silvestri ferma Vulic, poi Skorupski vola su un bel colpo di testa di Simy. Dall'altra parte invece nel recupero del primo tempo il Bologna piazza il colpo che sblocca il match. A dare una scossa alla gara ci pensa Soriano in mischia dopo una traversa di Sansone. Gol che rompe l'equilibrio e manda il Bologna in vantaggio negli spogliatoi.

La ripresa si apre col Bologna più aggressivo. Cordaz ferma un'incornata di Barrow, poi Simy anticipa Tomiyasu a pochi passi dalla linea. Più in palla, la squadra di Sinisa occupa bene il campo limitando la manovra del Crotone e legittimando il vantaggio. Davanti tocca a Palacio prendere in mano la situazione attaccando lo spazio e gestendo i tempi della manovra in profondità. In mezzo al campo sono invece Svanberg e Schouten a fare da filtro davanti alla difesa. In controllo, il Bologna prova ad addormentare la gara col possesso. Il Crotone invece fatica a mantenere la stessa intensità del primo tempo e l'ultimo quarto d'ora è buono soltanto per gli ultimi disordinati assalti dei calabresi e per qualche occasione sprecata in contropiede dal Bologna. Al Dall'Ara Mihajlovic non sbaglia e dà continuità di risultati dopo la vittoria con la Samp. Il Crotone invece continua a soffrire in fase realizzativa e resta inchiodato in fondo alla classifica.



LE PAGELLE

Soriano 6,5: si accende a tratti, ma ha il merito di farsi trovare pronto per sbloccare la partita con una zuccata

Palacio 7: tiene palla, fa respirare la squadra e agisce da perno centrale della manovra offensiva con esperienza e qualità. Magallan gli sta addosso e usa anche la maniere forti, ma resta lucido e non sbaglia una palla

Tomiyasu 6,5: massiccio e roccioso. Controlla Simy a vista ingaggiando un bel duello fisico. Pericoloso in fase d'attacco sui corner

Simy 6: Tomiyasu gli sta addosso e non è facile trovare spazio. Qualche buona giocata però riesce comunque a farla. Impegna Skorupski con una bella incornata, poi evita il raddoppio di Tomiyasu

Messias 5: dovrebbe accendere la luce e inventare, ma non riesce a trovare la giusta posizione in campo e fatica a fare la differenza

Magallan 5: picchia tutto quello che passa dalle sue parti. Troppo fisico e spesso in ritardo. Stroppa lo leva subito dopo l'ammonizione



IL TABELLINO

BOLOGNA-CROTONE 1-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; De Silvestri 6, Danilo 6, Tomiyasu 6,5, Hickey 5,5; Schouten 6, Svanberg 6 (30' st Dominguez 6); Orsolini 6 (18' Sansone 6), Soriano 6,5, Barrow 5,5 (41' st Vignato sv); Palacio 7.

A disp.: Da Costa, Denswil, Paz, Mbaye, Poli, Medel, Baldursson, Rabbi, Calabresi. All.: Mihajlovic 6

Crotone (3-5-2): Cordaz 6,5; Magallan 5 (14' st Golemic 6), Marrone 5,5 (1' st Cuomo 6), Luperto 5,5; Pereira 6, Molina 5,5, Petriccione 6, Vulic 5,5 (14' st Dragus 5), Reca 5,5 (34' st Crociata sv); Messias 5, Simy 6.

A disp.: Festa, Crespi, Rojas, Zanellato, Ranieri, Mignogna, Timmoneri, Eduardo. All.: Stroppa 6

Arbitro: Serra

Marcatori: 47' Soriano (B)

Ammoniti: Hickey, Palacio (B); Petriccione, Marrone, Magallan, Luperto (C)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

- Il Bologna non ha subito gol per la prima volta in Serie A dopo 41 partite con almeno una rete al passivo. L’ultimo clean sheet degli emiliani in campionato risaliva al settembre 2019 sul campo del Genoa.

- Il Bologna ha conquistato nove punti nelle ultime quattro sfide di campionato (1P): tanti quanti nelle precedenti 13 gare di Serie A.

- Per la quarta volta (sui cinque incroci totali in Serie A) il match tra Bologna e Crotone è terminato 1-0.

- Il Crotone non ha trovato il gol nelle ultime tre partite di campionato: solo una volta una squadra di Giovanni Stroppa non è andata a segno per più macth di fila in Serie A: il Pescara nell’ottobre 2012 (quattro).

- Due punti nei primi nove confronti di Serie A per il Crotone; l’ultima squadra neopromossa ad averne raccolti altrettanti a questo punto della stagione era stata il Frosinone nel 2018/19.

- Roberto Soriano ha partecipato a otto gol (cinque reti, tre assist) in casa in questo campionato: più di ogni altro giocatore in gare interne della Serie A 2020/21.

- Roberto Soriano ha preso parte a otto (cinque reti, tre assist) dei 14 gol realizzati dal Bologna in questo campionato.

- Tutti i cinque gol messi a segno di testa da Roberto Soriano in Serie A sono arrivati in match casalinghi.

- Rodrigo Palacio ha tagliato il traguardo delle 100 partite in Serie A con la maglia del Bologna.