Santiago Castro tiene in ansia il Bologna. L'attaccante, nel corso di una seduta di allenamento con l'Argentina, "ha subito un trauma contusivo diretto al piede destro", secondo quanto fa sapere il club emiliano in una nota. "Precauzionalmente tenuto a riposo per la partita con il Brasile, è stato sottoposto oggi a Bologna ad una parte di accertamenti strumentali che verranno completati domani", aggiunge il Bologna.