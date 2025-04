Bologna, tegola Ndoye: niente Udinese, a rischio anche la Coppa Italia

"Non sono disponibili Dan Ndoye (risentimento alla coscia sinistra accusato ieri, tempi di recupero stimati in 2-3 settimane) ed Estanis Pedrola (risentimento alla coscia sinistra, da valutare nei prossimi giorni)". Con questa nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica l'indisponibilità dell'attaccante svizzero per la trasferta di Udine e tiene le dita incrociate perché visti i tempi di recupero è a rischio anche la partecipazione alla finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio a Roma contro il Milan.