Bologna, Palladino: "Era importante vincere, il gruppo ne aveva bisogno"

11 Ott 2026 - 18:16
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"Era importante vincere e siamo contenti del risultato. Ma non abbiamo fatto nulla, adesso testa bassa e lavorare. Il gruppo aveva bisogno della vittoria. Serviva una scintilla per i ragazzi che erano un po' demoralizzati. Ovviamente la vittoria non nasconde le difficoltà, perché ci sono tanti aspetti su cui lavorare e quello è compito mio. Lo faremo già da domani. In tre settimane abbiamo cambiato tanto e mi aspettavo qualche difficoltà". Così Raffaele Palladino, tecnico del Bologna, dopo la vittoria esterna sul Lecce.

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