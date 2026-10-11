Bologna, Palladino: "Era importante vincere, il gruppo ne aveva bisogno"

"Era importante vincere e siamo contenti del risultato. Ma non abbiamo fatto nulla, adesso testa bassa e lavorare. Il gruppo aveva bisogno della vittoria. Serviva una scintilla per i ragazzi che erano un po' demoralizzati. Ovviamente la vittoria non nasconde le difficoltà, perché ci sono tanti aspetti su cui lavorare e quello è compito mio. Lo faremo già da domani. In tre settimane abbiamo cambiato tanto e mi aspettavo qualche difficoltà". Così Raffaele Palladino, tecnico del Bologna, dopo la vittoria esterna sul Lecce.