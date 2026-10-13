Bologna: Odgaard torna in gruppo, per Orsolini stop di 3 settimane

Proseguono gli allenamenti del Bologna in vista del prossimo impegno di campionato. I ragazzi di Raffaele Palladino hanno svolto una seduta mattutina sui campi del centro tecnico Niccolò Galli: attivazione atletica in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche, partitella a campo ridotto e corsa sul campo in chiusura. Alla squadra si è unito Jens Odgaard, che ha svolto l'intera seduta di allenamento insieme ai compagni. Riccardo Orsolini, uscito nel corso del match con il Lecce, è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di 3 settimane.