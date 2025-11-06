Logo SportMediaset

Calcio

Bologna, Niccolini: "Grande reazione di squadra, potevamo anche vincerla"

06 Nov 2025 - 23:26
© Getty Images

Il Bologna ci ha provato ma, complice anche l'espulsione di Lykogiannis, non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro il Brann. I rossoblù si ritrovano così al 24esimo posto della classifica unica di Europa League con 5 punti. 

Nel post-partita,  Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano, ha analizzato così la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Resta una grande reazione di squadra, abbiamo difeso coi denti, anche se sinceramente tutte queste grande occasioni il Brann non le ha avute. Potevamo anche vincerla, i ragazzi hanno fatto un grande sforzo e una grande partita. Dopo l'espulsione abbiamo scelto di giocare 4-2-3 per non abbassarci. Dovevamo continuare a giocare e cercare la giocata di qualità o di un singolo per provare a vincere la partita". Sul rosso a Lykogiannis, Niccolini ha dichiarato: "Dal campo sembrava che lui avesse fatto prima la giocata e poi avesse preso l'avversario. In Italia, se la vanno a vedere al Var, potrebbero anche toglierlo". Sulla prestazione, invece, ha concluso: "I ragazzi hanno continuato a lottare e giocare con qualità. Abbiamo messo tantissimi palloni in mezzo, non mi ricordo situazioni pericolose da poter prendere gol". 

