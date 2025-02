Bologna, Italiano: "Un calo ci può stare ma striscia positiva continua"

"Questi sono numeri belli e importanti, ci teniamo ad alimentarli. All'inizio ci abbiamo provato a fare qualche regalo al Lecce, è stato bravissimo il nostro portiere. Il primo tempo non mi è piaciuto, nel secondo abbiamo fatto molto meglio e creato situazioni. Venivamo dalla fatica di Bergamo, ci può stare un calo ma l'importante è continuare la striscia positiva". Così il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano dopo il pareggio di Lecce. "Odgaard è un'assenza importante, per come interpretava il ruolo dietro la nostra punta, faceva la differenza con il suo mancino".