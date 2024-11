BOLOGNA, ITALIANO RITROVA CASTRO: "PUÒ DARE IL 100%"

Vincenzo Italiano è pronto ad affrontare la Lazio e per farlo potrà ritrovare una serie di giocatori, fra i quali spicca il nome di Santiago Castro. In conferenza stampa il tecnico del Bologna ha fatto il punto sulle condizioni del giocatore argentino: "Castro è rientrato ieri. Ha una situazione da gestire che però non è nulla di grave. E' in condizione, sta bene e può dare il 100% - ha spiegato Italiano -. Casale ha lavorato bene. Dopo Genoa Beukema e Lucumì stanno facendo bene e stanno avendo la possibilità di darsi continuità. Ci sarà però bisogno di tutti. Casale in settimana ha lavorato con Beukema mentre Lucumì ha fatto il primo vero allenamento ieri. Casale a Roma ha avuto la possibilità di rimettersi in gioco negli ultimi minuti e sono sicuro che se avrà l'occasione si farà trovare pronto. Ndoye non ha invece potuto lavorare con la squadra per questa brutta contusione alla tibia. A breve rientrerà in gruppo e dovrà poi accelerare il suo lavoro con la squadra. Mi dispiace per lui ma anche per la squadra perché in questi momenti con tante partite vicine abbiamo bisogno di tutti".