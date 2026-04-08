Bologna, Italiano: "Regalati due gol all'Aston Villa, una costante di questa stagione"

08 Apr 2026 - 23:47
© ipa

© ipa

"Ci siamo comportati bene riportando in campo quanto preparato. Purtroppo a certi livelli quando commetti certi errori lo paghi a caro prezzo. All'Aston Villa, che secondo me vincerà l'Europa League, abbiamo regalato due gol". Non può che essere amareggiato Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, dopo il ko interno con l'Aston Villa che mette a dir poco in salita il percorso dei felsinei in Europa League. "Abbiamo fatto troppi errori, è un po' una costante di questa stagione. Non riusciamo mai a essere precisi per tutti i novanta minuti. Peccato perché i ragazzi mi sono piaciuto. Al ritorno cercheremo di fare l'impresa".

Ultimi video

01:42
Spalletti e Juve avanti

Spalletti e Juve avanti

00:26
MCH FUNERALE LUCESCU MCH

L'omaggio a Lucescu avvolto nella bandiera romena

01:39
DICH GASPERINI PRE PISA DICH

Gasperini: "Champions difficile ma ancora fattibile e la società non me l'ha mai chiesta"

02:16
Inter, ecco la rivoluzione di Chivu

Inter, ecco la rivoluzione di Chivu

01:50
Spalletti rinnova: i tre motivi del "sì"

Spalletti rinnova: i tre motivi del "sì"

01:27
Alisson, bella sorpresa

Alisson, bella sorpresa

01:36
Juve, lavori in corso

Juve, lavori in corso

01:12
Oggi Crystal Palace-Fiorentina

Oggi Crystal Palace-Fiorentina

01:37
Oggi Bologna-Aston Villa

Oggi Bologna-Aston Villa

01:52
Incredibile Barcellona: "tirano in mezzo l'Inter"

Incredibile Barcellona: "Tirano in mezzo l'Inter"

01:42
Le sconfitte del Milan

Le sconfitte del Milan

02:02
Il dossier di Gravina

Il dossier di Gravina

02:03
Tra rimonta e Nazionale

Tra rimonta e Nazionale

02:42
Un anno di Chivu

Un anno di Chivu

02:39
Quasi sei mesi di Juve

Quasi sei mesi di Juve

01:42
Spalletti e Juve avanti

Spalletti e Juve avanti

I più visti di Calcio

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

SRV PERSONAGGIO LUCESCU AGGIORNATO STOP

Addio a Mircea Lucescu, il nostro ricordo

Lucescu, una vita di trionfi

Rivoluzione Marsiglia, nuovo logo dopo 22 anni

Rivoluzione Marsiglia, nuovo logo dopo 22 anni

DICH ITALIANO PRE ASTON VILLA 9/4 DICH

Italiano: "Aston Villa favorito, non dobbiamo vergognarci di ammetterlo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:37
Aston Villa, Emery: "Nulla è ancora deciso. Calcio italiano in crisi? Non sono d'accordo"
23:35
Fiorentina, Vanoli: "Partita positiva per tanti aspetti, ci sarebbe servito un gol"
23:26
Bologna, Bernardeschi duro: "Una sconfitta che deve farci crescere"
23:22
Bologna, Ferguson: "Al Villa Park senza nulla da perdere"
23:15
Bologna, Freuler: "Non meritavamo di perdere: paghiamo i nostri errori"