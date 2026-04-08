Bologna, Italiano: "Regalati due gol all'Aston Villa, una costante di questa stagione"

"Ci siamo comportati bene riportando in campo quanto preparato. Purtroppo a certi livelli quando commetti certi errori lo paghi a caro prezzo. All'Aston Villa, che secondo me vincerà l'Europa League, abbiamo regalato due gol". Non può che essere amareggiato Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, dopo il ko interno con l'Aston Villa che mette a dir poco in salita il percorso dei felsinei in Europa League. "Abbiamo fatto troppi errori, è un po' una costante di questa stagione. Non riusciamo mai a essere precisi per tutti i novanta minuti. Peccato perché i ragazzi mi sono piaciuto. Al ritorno cercheremo di fare l'impresa".