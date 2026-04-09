Bologna, Bernardeschi duro: "Una sconfitta che deve farci crescere"

Subito dopo il triplice fischio, Federico Bernardeschi ha commentato a caldo la sconfitta maturata contro l'Aston Villa: "In Europa non puoi sbagliare: questa è la verità. Fa male perché non siamo inferiori a loro: hanno fatto tre gol su errori nostri. I dettagli in Europa sono importantissimi: bisogna essere concentrati e sul pezzo per 90 minuti. L'1-3 è pesante, questo risultato ci deve far crescere: se vogliamo un fare salto di qualità non possiamo commettere questi errori. C'è ancora una partita da giocare e quindi tutto può succedere ma stasera deve insegnarci tanto".