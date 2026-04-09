Fiorentina, Vanoli: "Partita positiva per tanti aspetti, ci sarebbe servito un gol"

"Sapevamo che il Crystal Palace era forte tecnicamente e fisicamente, purtroppo l'episodio del rigore ci ha destabilizzati e non siamo riusciti a stare dentro la partita. Il secondo tempo l'abbiamo fatto bene, ci è mancato un gol per riaprirla". Così Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, dopo il netto ko in Conference League contro il Crystal Palace. "Per tanti aspetti abbiamo fatto una partita positiva, stasera abbiamo visto cosa ci serve per il futuro. Peccato che un gol poteva tenere aperta la qualificazione" ha concluso Vanoli.