Bologna, Freuler: "Non meritavamo di perdere: paghiamo i nostri errori"

09 Apr 2026 - 23:15

La serata non è andata sicuramente come sperato. Il Bologna cade in casa nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa. Remo Freuler è il primo tra i suoi a presentarsi ai microfoni. Lo svizzero ha analizzato così la partita: "Sono i dettagli che fanno la differenza. Tra noi e loro non c'era tanta differenza. Abbiamo fatto un errore grave e poi abbiamo concesso due gol da angolo: sono questi gli errori che fanno la differenza. Abbiamo creato tanto, non meritavamo di perdere ma paghiamo caro le nostre disattenzioni. Rimonta? Tutto è aperto. L'ultimo gol ha complicato la situazione, l'1-2 sarebbe stato meglio. Noi però andremo lì per provarci: in Europa può succedere di tutto, magari anche loro possono commettere qualche errore".

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