Bologna, Ferguson: "Al Villa Park senza nulla da perdere"

Anche Lewis Ferguson si presenta deluso ai microfoni dopo la cocente sconfitta maturato dal Bologna contro l'Aston Villa: "Sapevamo che sarebbe stata una bella sfida. Loro sono fortissimi ma nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita: stavamo dominando, poi abbiamo subito gol da angolo. Lo sapevamo che è una loro specialità. Ci dispiace prendere gol in un momento in cui stavamo bene in campo. Poi nel secondo tempo un altro errore ci ha condannato. Settimana prossima andremo al Villa Park senza nulla da perdere. Messi in difficoltà dal loro pressing? In realtà non pressano tanto ma fanno un blocco che ci ha messo un po' in difficoltà nel trovare tracce in verticale. Nel primo tempo però abbiamo avuto un paio di occasioni per segnare, alla fine perdere così è un grosso dispiacere. A questo livello sono i piccoli dettagli che fanno la differenza tra vincere e perdere le partite. Forse è stata lì la differenza tra noi e loro".