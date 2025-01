Bologna, Italiano: "Bella soddisfazione il record di punti dopo 20 turni"

"Il record i 33 punti in 20 partite? E' una bella soddisfazione, sapevano di poter centrare questo record. E' stata una partita giocata in maniera molto attenta e concentrata dai ragazzi. Ci diamo fatti trovare pronti, ogni due giorni è difficile per intensità, attenzione e concentrazione, e ancora una volta i ragazzi hanno risposto con una prestazione incredibile". Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, a DAZN ha commentato la vittoria sul Monza. "Il primo gol nasce da un nostro possesso dentro la metà campo degli avversari e spesso deve metterti sulla preventiva. E' un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Nei primi 20' siamo stati un po' lenti nell'arrivare profondi, una volta pareggiato ci siamo come liberati e non abbiamo concesso niente", ha aggiunto. "Ad inizio stagione sapevo di arrivare in una squadra che ti dava grande disponibilità, poi non è mai semplice. Ho messo qualche mia idea e qualcosa abbiamo modificato venendo incontro ai ragazzi. All'inizio abbiamo avuto grande difficoltà ma vedo grande applicazione quando vengono chiamati in casa e questo è una cosa che mi dà grande soddisfazione", ha concluso.