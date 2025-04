Bologna-Empoli, Solbakken: "Siamo qui per lottare"

L'Empoli ha bisogno di un vero e proprio miracolo per ribaltare lo 0-3 dell'andata e strappare il pass per finale di Coppa Italia. Solbakken e compagni però non volgiono partire già sconfitti, come ha dichiarato nel pre partita l'attaccante ex Roma: "Sappiamo che sarà difficile per noi ma siamo venuti per lottare: dobbiamo ricordarci che è una semifinale, dobbiamo goderci il momento. Sappiamo che il Bologna è un’ottima squadra, l'abbiamo visto anche contro l'Inter: dovremo lottare per 90 minuti"