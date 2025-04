Bologna-Empoli, Di Vaio: "Momento storico per il club. Vogliamo la finale"

Anche il direttore del Bologna, Marco Di Vaio ha parlato prima del calcio d'inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Siamo emozionati come club e come dirigenza. Sappiamo che è un momento storico per il club. Vogliamo vivere il momento al massimo e portare a casa questa storica finale. Come gestire il vantaggio? Dobbiamo rispettare al massimo l'avversario e noi stessi. Li conosciamo bene, li abbiamo affrontati 4 volte e prima dell'andata di coppa avevamo pareggiato due volte. Bologna una big? Stiamo felicissimi di quello che stiamo regalando alla nostra gente, che ha passato momenti delicati. Siamo una realtà solida del nostro calcio e stasera potremmo confermarci ai massimi livelli del calcio italiano" Poi l'ex bomber ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano: "A fine stagione ci sederemo insieme per pianificare il futuro. C'è la volontà da parte di tutti di continuare inseme"