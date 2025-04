Bologna col Napoli senza Calabria, dubbio Castro

Il Bologna perde Davide Calabria a quattro giorni dalla gara casalinga con il Napoli. Il terzino destro è stato costretto al cambio in Coppa Italia con l'Empoli per un problema alla caviglia sinistra e gli esami hanno evidenziato una distorsione all'articolazione: previste tre settimane di stop. Niente Napoli, niente Atalanta e probabilmente Inter, trittico cruciale per i rossoblù in chiave Champions. Holm scalda i motori: lo svedese dovrebbe prendere il suo posto nell'undici titolare. Resta in dubbio Santiago Castro, rientrato dalla convocazione con l'Argentina con una contusione al piede destro e anche oggi ha lavorato a parte, ma tra domani e sabato sosterrà un test per capire se potrà rientrare tra i convocati.