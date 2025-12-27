Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Argentina, il ct Scaloni farà tappa nelle Marche: ecco perché

27 Dic 2025 - 20:26

L'allenatore dell'Argentina campione del mondo nel 2022, Lionel Scaloni, appena potrà, farà visita alla terra del suo bisnonno Enrico, nelle Marche. Lo ha annunciato dallo stesso Scaloni in un breve videomessaggio, in cui è insieme a un'amica di famiglia, inviato al sindaco di Magliano di Tenna (Fermo), Pietro Cesetti. "Ciao Pietro, come stai? Volevo salutarti, quando posso prometto di andare a salutare lì, al mio Paese, alla mia zona, dove è stato il mio bisnonno. - dice Scaloni nel video -Ti ringrazio anche per la tua disponibilità con l'invito e prometto di andare. Tanti auguri". L'allenatore, poi, si scusa per il suo italiano non perfetto: (il verbo 'andare' si traduce ovviamente, con un più comprensibile e colloquiale 'venire'). Ma il messaggio è chiarissimo: Scaloni intende visitare Magliano di Tenna e le zone del Fermano dove affondano le origini della sua famiglia. Nel dicembre del 2022, infatti, a pochi giorni dalla vittoria della coppa del mondo in Qatar da parte dell'Argentina di Scaloni, il sindaco di Magliano di Tenna, Pietro Cesetti aveva rivelato di essere in possesso di documenti anagrafici secondo cui il nonno del ct Lionel, Enrico, nacque nel lontano settembre 1882 proprio a Magliano. E così si è messa in moto la macchina di storici e archivisti. C'è chi colloca il luogo di nascita di Enrico a Pagliare del Tronto, frazione di Spinetoli (Ascoli Piceno), chi proprio ad Ascoli Piceno. Ma il sindaco Cesetti è convinto delle origini maglianesi dell'avo di Lionel Scaloni, poi emigrato in Argentina, a Bahia Blanca, nel 1900. E se da una parte gli esperti di genealogia sono ancora al lavoro, dall'altra la macchina pubblica è attiva da anni. Il comitato d'accoglienza presieduto da Cesetti scalpita. Il primo cittadino, nei mesi scorsi, ha annunciato di voler estendere l'invito a visitare Magliano di Tenna, oltre che all'allenatore, anche al campione Lionel Messi, poiché anche lui avrebbe origini marchigiane, in questo caso del Maceratese, di Recanati per la parte paterna e di San Severino Marche per quella materna.

Ultimi video

01:24
DICH CUESTA PARMA DICH

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"

03:43
DICH NICOLA PRE NAPOLI DICH

Nicola: "Napoli insieme all'Inter la squadra migliore"

00:58
DICH PALLADINO PRE INTER DICH

Palladino: "Trend non positivo contro l'Inter ma i taboo vanno sfatati"

03:25
DICH ITALIANO PRE SASSUOLO DICH

"Italiano: "Non temere il Sassuolo è da folli"

01:54
DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Grosso: "Il Bologna ha la consapevolezza delle grandi, siamo preparati"

04:43
DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

01:34
Dopo il gol alla Roma

Dopo il gol alla Roma

01:39
Lunedì Gasp vs De Rossi

Lunedì Gasp vs De Rossi

01:22
Lukaku vicino al rientro

Lukaku vicino al rientro

01:29
Stasera la Juve a Pisa

Stasera la Juve a Pisa

00:46
13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

00:45
13 SECONDA DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Stimo Palladino, con l'Atalanta una gara tosta"

01:39
Milan, svolta Maignan

Milan, svolta Maignan

01:30
Chivu ottimista

Chivu ottimista

01:26
Domani Cremonese-Napoli

Conte alza il muro: dimenticare la Supercoppa. A Cremona per sfatare il tabù trasferta

01:24
DICH CUESTA PARMA DICH

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"

I più visti di Calcio

Leao "studia" il Verona

Leao "studia" il Verona

Il ritorno di Calhanoglu

Il ritorno di Calhanoglu

Il Natale del calcio

Il Natale del calcio

DICH CUESTA PARMA DICH

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"

13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

Juve in serie positiva

Juve in serie positiva

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:40
Coppa Africa: Senegal-Rep. Democratica Congo 1-1
21:39
Unicef, iniziativa di Lega calcio serie A per aiutare i bimbi malnutriti
21:23
Udinese, Runjaic: "Pareggio meritato, bella reazione dopo Firenze"
21:10
Udinese, Davis: "Tocco di mano? Non ricordo, è stato tutto veloce"
20:37
Lazio, proteste sul gol di Davis per tocco di braccio: il Var convalida