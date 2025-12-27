Argentina, il ct Scaloni farà tappa nelle Marche: ecco perché

L'allenatore dell'Argentina campione del mondo nel 2022, Lionel Scaloni, appena potrà, farà visita alla terra del suo bisnonno Enrico, nelle Marche. Lo ha annunciato dallo stesso Scaloni in un breve videomessaggio, in cui è insieme a un'amica di famiglia, inviato al sindaco di Magliano di Tenna (Fermo), Pietro Cesetti. "Ciao Pietro, come stai? Volevo salutarti, quando posso prometto di andare a salutare lì, al mio Paese, alla mia zona, dove è stato il mio bisnonno. - dice Scaloni nel video -Ti ringrazio anche per la tua disponibilità con l'invito e prometto di andare. Tanti auguri". L'allenatore, poi, si scusa per il suo italiano non perfetto: (il verbo 'andare' si traduce ovviamente, con un più comprensibile e colloquiale 'venire'). Ma il messaggio è chiarissimo: Scaloni intende visitare Magliano di Tenna e le zone del Fermano dove affondano le origini della sua famiglia. Nel dicembre del 2022, infatti, a pochi giorni dalla vittoria della coppa del mondo in Qatar da parte dell'Argentina di Scaloni, il sindaco di Magliano di Tenna, Pietro Cesetti aveva rivelato di essere in possesso di documenti anagrafici secondo cui il nonno del ct Lionel, Enrico, nacque nel lontano settembre 1882 proprio a Magliano. E così si è messa in moto la macchina di storici e archivisti. C'è chi colloca il luogo di nascita di Enrico a Pagliare del Tronto, frazione di Spinetoli (Ascoli Piceno), chi proprio ad Ascoli Piceno. Ma il sindaco Cesetti è convinto delle origini maglianesi dell'avo di Lionel Scaloni, poi emigrato in Argentina, a Bahia Blanca, nel 1900. E se da una parte gli esperti di genealogia sono ancora al lavoro, dall'altra la macchina pubblica è attiva da anni. Il comitato d'accoglienza presieduto da Cesetti scalpita. Il primo cittadino, nei mesi scorsi, ha annunciato di voler estendere l'invito a visitare Magliano di Tenna, oltre che all'allenatore, anche al campione Lionel Messi, poiché anche lui avrebbe origini marchigiane, in questo caso del Maceratese, di Recanati per la parte paterna e di San Severino Marche per quella materna.