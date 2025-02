Ieri sera a Milano il direttore dell'area tecnica Giovanni Sartori ha ricevuto dall'associazione Aldini-Bariviera il 'Premio amico dei bambini… un esempio per loro' come miglior dirigente sportivo per l'anno 2024. Nel corso della serata è stata presentata anche la 20° edizione del Torneo 'Amici dei Bambini' in collaborazione con Ai.Bi., onlus per l'infanzia abbandonata riservato alla categoria Esordienti 2012.