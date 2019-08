Daniele De Rossi, in occasione del suo debutto in Coppa Libertadores con il Boca Juniors, indosserà la maglia numero 7 di Cristian Pavon e non la 16 tradizionale. Questo perché il Boca ha dato in prestito Cristian Pavon ai Los Angeles Galaxy e per le regole della Conmebol dovrà indossare il numero che aveva Pavon, cioè il 7. Il Boca Juniors scenderà in campo il 21 agosto a Quito nell'andata dei quarti di finale.