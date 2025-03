Blatter e Platini in udienza tribunale svizzero su caso Fifa

L'ex presidente della Fifa Sepp Blatter è arrivato in tribunale in Svizzera per il suo secondo processo per frode, falsificazione e appropriazione indebita, una settimana prima del suo 89° compleanno. Ha detto ai giornalisti in tedesco "Sono fiducioso", prima di entrare nell'edificio del tribunale. Blatter è arrivato 10 minuti dopo il suo coimputato Michel Platini, l'ex presidente della Uefa. Blatter e Platini stanno affrontando un secondo processo quasi tre anni dopo essere stati assolti da tre giudici federali. Le accuse riguardano un pagamento della Fifa approvato da Blatter di 2 milioni di franchi svizzeri (ora 2,21 milioni di $) a Platini. L'accusa nel 2015 ha rimosso entrambi dal calcio mondiale.