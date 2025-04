Black out Boavista: il club portoghese non paga le bollette e rimane al buio

Il Boavista, club che milita nella Serie A portoghese, vive un momento economico complesso. La squadra di proprietà di Gerard Lopez, secondo quanto riportato dal quotidiano A Bola, non ha pagato le ultime bollette dell'elettricità e ora si trova completamente al buio: sia lo stadio che lo il centro sportivo sono senza elettricità. Se la situazione non dovesse risolversi a breve il Boavista avrebbe probolemi nel disputare le ultime gare di campionato, non potendo giocare in un campo senza luce.