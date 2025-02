Billing: "Un sogno essere a Napoli. Ronaldinho il mio idolo"

"Venire qui a Napoli è un bellissimo traguardo: tutti ti amano e vorrebbero fare foto con te. Si avverte subito che è un posto caloroso, con tifosi appassionati. Questo ha certamente un impatto forte su noi giocatori, perché quando scendiamo in campo siamo pronti a giocare con il fuoco dentro". Così il neo centrocampista del Napoli Philip Billing si è raccontato ai canali ufficiali del club. "Vengo da Esbjerg, in Danimarca. Sono un centrocampista e ora mi trovo in questo grande club come il Napoli. Il calcio è sempre stato la mia vita. Il mio idolo da ragazzino era Ronaldinho - ha rivelato - mi ha trasmesso il desiderio di giocare, portandomi ad amare questo sport. Una delle più grandi gioie del calcio si prova quando vedi che il tuo impegno ha dato risultati. Il mio sogno da calciatore è sempre stato quello di giocare la Champions League e il Mondiale: spero di poterci riuscire presto". "Grazie a tutti per i vostri messaggi e per il caloroso benvenuto: significa molto per me. Non vedo l'ora di lottare per voi, sentire tutta la vostra passione e la vostra energia. Questo mi spinge a migliorare sempre di più. Voglio raggiungere grandi traguardi con voi. Forza Napoli!".