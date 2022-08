Big match: Lazio-Inter a Fabbri, Juve-Roma ad Irrati

Sono stati designati gli arbitri per la terza giornata di Serie A. All'Olimpico Michael Fabbri dirigerà Lazio-Inter, in programma venerdì sera alle 20:45, con Aureliano al VAR. Sabato 27 agosto alle 18:30, scendono in campo Juventus e Roma e a fischiare sarà Massimiliano Irrati con Di Paolo ai monitor del VAR. Alle 20:45, Milan-Bologna va a Manganiello, mentre Fiorentina-Napoli, domenica sera, chiude il turno guidata da Marinelli.