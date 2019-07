Mentre a New York va in scena un duro muro contro muro tra la dirigenza della Fiorentina e Chiesa, da Tuttosport Federico Bernardeschi dà un consiglio all'ex compagno di squadra sul suo futuro. "Federico è giusto che decida da solo, solo lui può scegliere per se stesso - ha spiegato l'attaccante della Juve -. Per me questo è stato fondamentale, stare con la testa alta e guardando sempre avanti. Quello che farà lui, nessuno glielo potrà dire". "Abbiamo giocato insieme due anni, ora ci incrociamo in Nazionale, ma lascio sempre tranquilli i ragazzi - ha aggiunto -. Ovviamente starà pensando miliardi di cose e non serve che gli scriva e gli dica qualcosa".