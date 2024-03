Bergomi squalificato 20 giorni per una spinta, le scuse: "Ho sbagliato"

il caso

L'ex capitano dell'Inter, allenatore dell'Accademia Internazionale, sanzionato per una spinta a un dirigente avversario: "Mi scuso, ho sbagliato"

Giuseppe Bergomi, ex capitano dell'Inter e attuale allenatore dell'Accademia Internazionale (squadra giovanile lombarda), squalificato per 20 giorni dopo una spinta a un dirigente avversario. I fatti risalgono a domenica scorsa quando la sua squadra perde 2-0 il derby contro l'Alcione: dopo un gol annullato all'Accademia Internazionale, che sarebbe valso il pareggio, è arrivato il raddoppio dell'Alcione che avrebbe scaldato gli animi in campo compreso quello di Bergomi. L'arbitro ha ammonito lo Zio ma il Giudice Sportivo decide per la squalifica perché: "Ammonito durante la gara, al termine della stessa veniva inibito per aver spintonato un dirigente avversario".

Se da un lato Bergomi respinge le accuse ("Non ho spinto nessuno" ha detto a Repubblica), dall'altro porge comunque le sue scuse: "Mi voglio scusare per quel che è successo, ho sbagliato e non mi tiro indietro dalle mie responsabilità anche perché in tanti anni che alleno è solo la seconda espulsione" le parole a Il Giorno.

La discussione sarebbe stata con un avversario dell'Alcione, che ha comunque accolto le scuse: "Mister Bergomi è un amico, per noi la questione è già risolta".

